Evènement Emeraude Cinéma Casse-Noisette Emeraude Cinémas Dinard

Emeraude Cinémas, Dinard

Ballet filmé au Royal Ballet and Opera et diffusé dans les conditions du direct.

Le magicien Monsieur Drosselmeyer doit porter secours à son neveu Hans-Peter qui a été transformé en casse-noisette. Pour avoir une chance de le sauver, le Casse-Noisette doit vaincre le Roi des Souris et trouver une jeune fille qui l’aimera. Une lueur d’espoir apparaît sous les traits de la jeune Clara que Drosselmeyer rencontre lors d’un réveillon de Noël. Un soupçon de magie, et l’agréable réveillon de Noël se transforme en aventure merveilleuse.

Casse-Noisette, de Peter Wright, enchante les spectateurs depuis sa première représentation en 1984 par la compagnie. Les mélodies les plus connues de Tchaïkovski associées aux décors resplendissants de Julia Trevelyan Oman feront sans aucun doute de Casse-Noisette une friandise festive et étincelante appréciée par toute la famille. .

