Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde Compostelle, chemins de vie PA de l'Hérmitage Dinard lundi 26 janvier 2026.
PA de l'Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-26 14:30:00
fin : 2026-01-26
2026-01-26
En ramenant des récits du bout du monde dans les plus grandes et les plus petites salles de France, des multiplexes aux salles de quartier, Connaissance du monde contribue chaque année à l’essor du patrimoine culturel français.
Ciné-conférence du jour Compostelle, chemins de vie Un film de Pauline Wald.
À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en direction de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l’Espagne 2000 km à pied elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin, et ce que cette aventure leur apporte. Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle chaque chemin est unique. .
PA de l'Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
