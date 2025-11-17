Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde « Inde Kerala sur la route du pays de Dieu » PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde « Inde Kerala sur la route du pays de Dieu » PA de l’Hérmitage Dinard lundi 17 novembre 2025.

Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde « Inde Kerala sur la route du pays de Dieu »

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 20:00:00

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

En ramenant des récits du bout du monde dans les plus grandes et les plus petites salles de France, des multiplexes aux salles de quartier, Connaissance du monde contribue chaque année à l’essor du patrimoine culturel français.

Ciné-conférence du jour « Inde Kerala sur la route du pays de Dieu » un film de Marie Dubois, présenté par Julie Gilles, cheffe monteuse.

Le Japon est un mariage de la modernité la plus pointue avec la tradition ancestrale et nourrit une culture de la discipline qui s’incarne pleinement dans les arts martiaux, dont la pratique participe à la représentation d’une vie saine. Partons à la découverte de l’île de Kyushu, dans le sud. De châteaux en temples, de jardins somptueux en dojos traditionnels, de paysages magnifiques en villes illuminées, suivons un itinéraire dans l’esprit du Musha shugyo, le chemin initiatique du samouraï. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde « Inde Kerala sur la route du pays de Dieu » Dinard a été mis à jour le 2025-09-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme