Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde Pérou, par-delà les chemins sacrés PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde Pérou, par-delà les chemins sacrés

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-02 14:30:00

fin : 2026-03-02

2026-03-02

En ramenant des récits du bout du monde dans les plus grandes et les plus petites salles de France, des multiplexes aux salles de quartier, Connaissance du monde contribue chaque année à l’essor du patrimoine culturel français.

Ciné-conférence du jour Pérou, par-delà les chemins sacrés Un film de Sébastien Lefebvre présenté par Laurent Granier.

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de Manique. Arequipa, la ville blanche, Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire Inca, une traversée intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu, vestige extraordinaire de la grandeur de la civilisation Inca. A travers les eaux bouillonnantes de l’Urubamba, les chemins escarpés des canyons du Colca, à pied, en train, en pirogue, parmi les lamas et les condors, nous découvrons le cœur d’une des terres à l’histoire la plus ancienne et la plus riche au monde. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

