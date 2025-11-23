Evènement Emeraude Cinéma Coutures Emeraude Cinéma Dinard

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-23 17:30:00
Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Coutures .

Dans le cadre de la 10ème journée Art et Essai du Cinéma Européens.   .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93 

