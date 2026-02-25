Evènement Emeraude Cinéma Des nimbes au monde Emeraude Cinémas Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Des nimbes au monde

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-04 20:15:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour la diffusion du film Des nimbes au monde .

En présence de la réalisatrice Aurore Hapiot Froissard. .

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

