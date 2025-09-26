Evènement Emeraude Cinéma Deux Soeurs Emeraude Cinéma Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Deux Soeurs Emeraude Cinéma Dinard vendredi 26 septembre 2025.

Evènement Emeraude Cinéma Deux Soeurs

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:15:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film » DEUX SOEURS ».

Dans le cadre du Pré-Festival du Film Britannique et Irlandais de Dinard.

Si Pansy et Chantelle sont sœurs, tout dans leur personnalité les oppose.

Pansy se fâche, tout le temps, avec tout le monde, et tout particulièrement avec son mari Curtley et leur fils Moses.

Chantelle est tout le contraire. Dans son salon de coiffure, elle est la confidente bienveillante et amusée de ses clientes, et entretient une relation complice avec ses deux filles.

Lors de la fête des mères, la famille se réunit. L’occasion, peut-être, pour les deux sœurs de se parler…

De Mike Leigh

Avec: Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Evènement Emeraude Cinéma Deux Soeurs Dinard a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme