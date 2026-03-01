Evènement Emeraude Cinéma Femmes d’Argentine Emeraude Cinémas Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Femmes d’Argentine

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-18 20:00:00

Emeraude Cinéma vous invite pour la diffusion du film Femmes d’Argentine .

Synopsis:

En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce droit fondamental. Les féministes argentines et leur extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.

Documentaire Juan Solanas .

