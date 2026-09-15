Evènement Emeraude Cinéma – Hommage à Jean-Paul Rappeneau Emeraude Cinémas Dinard

Informations pratiques

Dinard

Evènement Emeraude Cinéma – Hommage à Jean-Paul Rappeneau

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

C’est avec une grande émotion qu’Emeraude Cinémas a appris la disparition de Jean-Paul Rappeneau, parrain du cinéma de Dinard.

Nous portons beaucoup d’admiration pour la qualité de son œuvre qui a contribué à la qualité de notre cinéma au niveau national et son rayonnement dans le monde entier.

Son parrainage en mai 1985 à l’ouverture du cinéma a été le plus beau témoignage de son attachement au cinéma de Dinard.

Malgré sa très grande notoriété, Jean Paul était quelqu’un de simple, très abordable sur qui on pouvait toujours compter.

En son hommage, nous vous proposons une sélection de 3 de ses films :

CYRANO DE BERGERAC – Dimanche 13/09 à 16h30

LE HUSSARD SUR LE TOIT – Dimanche 20/09 à 16h30

LES MARIÉS DE L’AN DEUX – Samedi 26/09 à 17h

La première séance de CYRANO DE BERGERAC sera animée par Pascal Voisine avec une diffusion d’images exclusives à l’issue de la projection.

Tarif unique : 7€ .

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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English :

L’événement Evènement Emeraude Cinéma – Hommage à Jean-Paul Rappeneau Dinard a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme