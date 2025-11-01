Événement Émeraude Cinéma Jul, le concert au Stade de France au cinéma PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Jul, le concert au Stade de France au cinéma

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-01 14:30:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Jul, le concert au Stade de France au cinéma.

De Bohee Stéphane.

Tout public 02 h 30

Le show monumental de Julau Stade de France est à vivre au cinéma comme si vous y étiez !

À la fois icône populaire et symbole générationnel, l’incontournable artiste du paysage musical signe avec ce concert un record de fréquentation du Stade et offre une performance inédite qui entre dans l’histoire de la musique française.

Un rendez-vous immanquable pour tous les fans et ceux qui veulent ressentir la force du phénomène Jul. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

