Événement Émeraude Cinéma Kaamelot Volet 1 PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Kaamelot Volet 1 PA de l’Hérmitage Dinard vendredi 26 septembre 2025.

Événement Émeraude Cinéma Kaamelot Volet 1

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:15:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

02h00 De ASTIER Alexandre

Avec: Alexandre Astier

La suite sur grand écran de la série culte d’Alexandre Astier, version décalée de la légende des Chevaliers de la Table Ronde. Réfugié à Rome, le Roi Arthur y fait son grand retour pour s’apposer à l’armée de son ancien ami Lancelot.

Séance précédée d’une tombola tentez de gagner vos places pour Kaamelot Deuxième Volet (Partie 1) .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Kaamelot Volet 1 Dinard a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme