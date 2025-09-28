Événement Émeraude Cinéma Kaamelot Volet 1 PA de l’Hérmitage Dinard
Événement Émeraude Cinéma Kaamelot Volet 1 PA de l’Hérmitage Dinard dimanche 28 septembre 2025.
Événement Émeraude Cinéma Kaamelot Volet 1
PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 17:30:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
02h00 De ASTIER Alexandre
Avec: Alexandre Astier
La suite sur grand écran de la série culte d’Alexandre Astier, version décalée de la légende des Chevaliers de la Table Ronde. Réfugié à Rome, le Roi Arthur y fait son grand retour pour s’apposer à l’armée de son ancien ami Lancelot.
Séance précédée d’une tombola tentez de gagner vos places pour Kaamelot Deuxième Volet (Partie 1) .
PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Événement Émeraude Cinéma Kaamelot Volet 1 Dinard a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme