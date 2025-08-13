Événement Émeraude Cinéma Karate Kids Legends PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Karate Kids Legends PA de l’Hérmitage Dinard mercredi 13 août 2025.

Événement Émeraude Cinéma Karate Kids Legends

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 20:15:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

KARATE KID LEGENDS

De Jonathan Entwistle

Tout public 01h33

Comédie, Drame, Arts martiaux

Avec: Ben Wang, Jackie Chan, Ralph Macchio, Ming-Na Wen

« Après avoir vécu une tragédie personnelle, le jeune prodige de kung-fu Li Fong (Ben Wang) est arraché à sa famille à Pékin et contraint de s’installer à New York avec sa mère. Il tente de tirer un trait sur son passé tout en cherchant à s’intégrer dans son nouveau lycée. Et même s’il ne cherche pas la bagarre, il semble constamment s’attirer des ennuis.

Lorsqu’un ami dont il vient de faire la connaissance sollicite son aide, Li accepte de participer à une compétition de karaté, mais il comprend qu’il ne peut pas seulement compter sur son talent. Son professeur de kung-fu, M. Han (Jackie Chan), engage alors le premier Karaté Kid, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), en renfort. Li découvre un nouveau style de combat réunissant leurs deux approches dont il se servira pour l’affrontement ultime … »

Séance précédée d’une démonstration.

Proposée par l’A.S.O Ploubalay. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Karate Kids Legends Dinard a été mis à jour le 2025-08-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme