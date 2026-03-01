Evénement Emeraude Cinéma La Guerre des prix Emeraude Cinémas Dinard

Evénement Emeraude Cinéma La Guerre des prix

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Synopsis

Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable.

En présence du réalisateur Anthony Dechaux

Avec: Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison .

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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English :

L’événement Evénement Emeraude Cinéma La Guerre des prix Dinard a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme