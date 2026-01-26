Evènement Emeraude Cinéma La Traviata Emeraude Cinémas Dinard

Evènement Emeraude Cinéma La Traviata

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Ballet filmé au Royal Ballet and Opera et diffusé dans les conditions du direct.

Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta est présentée à Alfredo Germont. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, et bien qu’elle hésite à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son cœur. Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère car la dure réalité de la vie les rattrape.

Aussi intimiste que somptueux, La traviata offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de l’opéra et met en vedette le rôle principal de soprano, brillamment interprété par Ermonela Jaho. .

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Evènement Emeraude Cinéma La Traviata Dinard a été mis à jour le 2026-01-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme