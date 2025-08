Evénement Emeraude Cinéma Le Grand Bleu Emeraude Cinémas Dinard

Evénement Emeraude Cinéma Le Grand Bleu

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-11 20:15:00

2025-08-11

Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour la diffusion du film LE GRAND BLEU

La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu’ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d’un rêve inaccessible.

De Luc Besson

Avec: Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette .

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

