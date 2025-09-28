Evènement Emeraude Cinéma Mamie-Sitting Emeraude Cinéma Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Mamie-Sitting Emeraude Cinéma Dinard dimanche 28 septembre 2025.

Evènement Emeraude Cinéma Mamie-Sitting

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 17:30:00
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

Émeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film « Mamie-Sititing »

Dans le cadre du Pré-Festival du Film Britannique et Irlandais de Dinard.

À Dublin, Edward, un romancier introverti au grand cœur, touche enfin du doigt le succès. Mais alors qu’une prestigieuse tournée promotionnelle se profile, il doit s’occuper, le temps d’un week-end, de quatre femmes âgées hautes en couleur dont sa propre mère. Entre situations improbables et révélations émouvantes, cette cohabitation imprévue pourrait bien changer leur vie.

De Darren Thornton
Avec: James McArdle, Fionnula Flanagan, Paddy Glynn   .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Evènement Emeraude Cinéma Mamie-Sitting Dinard a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme