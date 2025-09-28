Evènement Emeraude Cinéma Mamie-Sitting Emeraude Cinéma Dinard
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-28 17:30:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Émeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film « Mamie-Sititing »
Dans le cadre du Pré-Festival du Film Britannique et Irlandais de Dinard.
À Dublin, Edward, un romancier introverti au grand cœur, touche enfin du doigt le succès. Mais alors qu’une prestigieuse tournée promotionnelle se profile, il doit s’occuper, le temps d’un week-end, de quatre femmes âgées hautes en couleur dont sa propre mère. Entre situations improbables et révélations émouvantes, cette cohabitation imprévue pourrait bien changer leur vie.
De Darren Thornton
Avec: James McArdle, Fionnula Flanagan, Paddy Glynn .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
