Evènement Emeraude Cinéma Munter & Kandinsky Emeraude Cinéma Dinard
Evènement Emeraude Cinéma Munter & Kandinsky Emeraude Cinéma Dinard mardi 18 novembre 2025.
Evènement Emeraude Cinéma Munter & Kandinsky
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 14:45:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Émeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Munter & Kandinsky
En présence du réalisateur Marcus O.Rosenmuller
De ROSENMULLER Marcus O .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Evènement Emeraude Cinéma Munter & Kandinsky Dinard a été mis à jour le 2025-11-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme