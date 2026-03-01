Evènement Emeraude Cinéma Pais imaginario Emeraude Cinémas Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Pais imaginario

Emeraude Cinémas, 2 Boulevard Albert 1er, Dinard, Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Emeraude Cinéma vous invite pour la diffusion du film Pais imaginario .

Synopsis:

Ce documentaire réunit les œuvres de douze artistes contemporains influents du monde entier dans une expérience cinématographique qui invite à la réflexion sur l’art et notre perception de celui-ci. De Theo Jansen et ses Strandbeest à Leandro Erlich et son univers surréaliste ; des sculptures émouvantes de l’artiste japonais Susumu Shingu à l’œuvre conceptuelle de Liliana Porter et à la magie d’Antonio López, parmi tant d’autres, nous entamons un dialogue intime sur le sens de l’art, ses possibilités infinies et le processus délicat que représente la création d’une œuvre d’une telle importance pour chacun de ces maîtres.

Documentaire de Juan Solanas .

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

English :

