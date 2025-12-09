Evènement Emeraude Cinéma Palestine 36 Emeraude Cinéma Dinard
Evènement Emeraude Cinéma Palestine 36 Emeraude Cinéma Dinard vendredi 3 avril 2026.
Evènement Emeraude Cinéma Palestine 36
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:15:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Palestine 36 en partenariat avec l’AFPS Saint-Malo.
En présence de l’ancien ministre de la culture en Palestine Anouar Abou Eisheh.
Palestine, 1936. La grande révolte arabe, destinée à faire émerger un État indépendant, se prépare alors que le territoire est sous mandat britannique.
De Annemarie Jacir
Avec: Saleh Bakri, Hiam Abbass, Jeremy Irons .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
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English :
L’événement Evènement Emeraude Cinéma Palestine 36 Dinard a été mis à jour le 2026-03-27 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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