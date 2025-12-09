Evènement Emeraude Cinéma Palestine 36 Emeraude Cinéma Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Palestine 36

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:15:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Palestine 36 en partenariat avec l’AFPS Saint-Malo.

En présence de l’ancien ministre de la culture en Palestine Anouar Abou Eisheh.

Palestine, 1936. La grande révolte arabe, destinée à faire émerger un État indépendant, se prépare alors que le territoire est sous mandat britannique.

De Annemarie Jacir

Avec: Saleh Bakri, Hiam Abbass, Jeremy Irons .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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English :

L’événement Evènement Emeraude Cinéma Palestine 36 Dinard a été mis à jour le 2026-03-27 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme