Evénement Emeraude Cinéma Pour l’honneur de Gaza Emeraude Cinémas Dinard

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-01 20:15:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour la diffusion du film Pour l’honneur de Gaza.

La vie à Gaza est un poème inachevé, où chaque vers évoque la lutte pour la dignité et la paix. C’est un tableau vivant, où la beauté de l’humanité se mêle à la douleur, où l’espoir, tel un phœnix, renaît des cendres des épreuves.

La guerre, bien qu’elle soit un destructeur implacable, révèle aussi la force de l’esprit humain. Les citoyens de Gaza, des personnes talentueuses, entre autres musiciens, artistes, journalistes, femmes, enfants et hommes, malgré la souffrance infinie donnent vie à leurs inspirations, transformant la douleur en énergie qui transcende le temps. Ainsi, la vie sous les bombardements, malgré son horreur, devient un témoignage poignant de la lutte pour la paix et la dignité.

Pour l’honneur de Gaza, est un récit de survie, mais aussi d’espoir, où l’amour, et l’attachement à la vie de peuple palestinien à Gaza, illuminent les jours sombres et difficiles depuis plus de 17 mois, rappelant à chacun que, malgré la guerre et la destruction, la vie continue dans les camps et sous les tentes, prouvant que même dans l’adversité, l’esprit humain de peuple de Gaza demeure indomptable.

De Iyad ALASTTAL .

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

