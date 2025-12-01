Evènement Emeraude Cinéma Tout va bien Emeraude Cinéma Dinard
Evènement Emeraude Cinéma Tout va bien Emeraude Cinéma Dinard jeudi 18 décembre 2025.
Evènement Emeraude Cinéma Tout va bien
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 20:15:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Tout va bien dans le cadre de la journée nationale des migrants.
En partenariat avec le collectif Attac Saint-Malo/Jersey et la ligue des Droits de l’Homme Saint-Malo.
Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. Tout va bien, promis répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer…
De Thomas Ellis .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
English :
L’événement Evènement Emeraude Cinéma Tout va bien Dinard a été mis à jour le 2025-12-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme