Evènement Emeraude Cinéma Tout va bien Emeraude Cinéma Dinard

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard

Début : 2025-12-18 20:15:00

2025-12-18

Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Tout va bien dans le cadre de la journée nationale des migrants.

En partenariat avec le collectif Attac Saint-Malo/Jersey et la ligue des Droits de l’Homme Saint-Malo.

Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. Tout va bien, promis répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer…

De Thomas Ellis .

+33 2 99 88 17 93

