Événement Émeraude Cinémas 35ème Festival du Film Court en Ille-et-Vilaine PA de l’Hérmitage Dinard

PA de l'Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

35ème Festival du Film Court en Ille-et-Vilaine !

Tout public.

01h49.

Vous trouverez ci-dessous les films de la sélection officielle qui seront présentés simultanément le jeudi 12 mars 2026 dans l’ensemble des salles participantes pour concourir au Prix du public, puis le samedi 14 au Cinéma Stella de Janzé lors de la traditionnelle journée de gala et de remise des prix, en présence des invité.e.s, des différents jurys et partenaires.

Par souci pédagogique de Hassan Benali et Charlotte Cayeux (19’33 )

Mon Fils de Romain & Thibault Lafargue (19’24 )

Vasectomie de Isabelle Cadière (15’24 )

Le roi du silence de Héloïse Martin (16’34 )

Pentest de Benjamin Chevallier et Tristan Lhomme (19’34 )

Tarif unique 2 € .

PA de l'Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

