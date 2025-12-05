Événement en faveur du téléthon Salle des fêtes Saint-Gervais-en-Vallière
Événement en faveur du téléthon Salle des fêtes Saint-Gervais-en-Vallière vendredi 5 décembre 2025.
Salle des fêtes Mairie Saint-Gervais-en-Vallière Saône-et-Loire
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07
Les communes de Saint-Gervais-en-Vallière et Saint-Martin-en-Gâtinois s’associent en faveur du téléthon. Sur 3 jours, de nombreux événements et activités seront proposés. Vente de brioches, tombola, jeux…il y en aura pour tout le monde !
Réservations pour le repas avant le 7 décembre, réservations pour les 20 ans du téléthon rétrospective avant le 28 novembre. .
Salle des fêtes Mairie Saint-Gervais-en-Vallière 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 89 85
