Événement en faveur du téléthon Salle des fêtes Saint-Gervais-en-Vallière

Événement en faveur du téléthon

Salle des fêtes Mairie Saint-Gervais-en-Vallière Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Les communes de Saint-Gervais-en-Vallière et Saint-Martin-en-Gâtinois s’associent en faveur du téléthon. Sur 3 jours, de nombreux événements et activités seront proposés. Vente de brioches, tombola, jeux…il y en aura pour tout le monde !

Réservations pour le repas avant le 7 décembre, réservations pour les 20 ans du téléthon rétrospective avant le 28 novembre. .

Salle des fêtes Mairie Saint-Gervais-en-Vallière 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 89 85

