Événement en solidarité à la Palestine Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:00 – 23:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

? Le tout à ???????????????? ????????????????????, et l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’Association France Palestine Solidarité. ???? LA LINE UP — de 14h00 à 22h30 ???? 14h00 – 18h00 : STANDS-Association France Palestine Solidarité (AFPS)-@kifah_nantes-Sélection de livres @librairielesbienaime.e.s-Affiches à prix libre-Ateliers d’expression libres ???? 15h00 – 17h30 : CINÉ DÉBAT – animé par l’AFPS-Lecture de poèmes accompagné de musicien.e.s 16h00 – 18h00 : INITIATIONS????????-Atelier couture à partir de keffiehs-Atelier d’accessibilité de la danse @louisedanzanantes ???? 18h00 – 18h15 : Solo danse MITRAS ?????? — @louisedanzanantes???? 18h15 – 19h00 : Performance Drag @harissafranklin???? 19h30 – 20h15 : Concert— @thisismiel__???? 21h00 – 22h30 : Concert — @mimosa.legroupe ????? Le tout accompagné de breuvages délicieux et de quoi se régaler avec de la restauration palestinienne maison ! ???? ????????????????????????????????, ????????????????????, ???????????????????????????????? ! La porte est grande ouverte ???? ????Le WATTIGNIES, 13 Bd des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83