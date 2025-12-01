Evènement exceptionnel Ciels de Légendes

Espace culturel de Morlaix Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22 17:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Projet breton Ciels de Légendes de la réalisatrice Briochine Ariel Néo.

Ses films ont connu un grand engouement auprès du public depuis quelques années et elle revient aujourd’hui dans sa ville natale.

C’est un projet inspiré d’une histoire vraie le voyage de Dana, l’aigle pygargue de l’Aquashow d’Audierne, qui s’est égarée pendant trois semaines à travers la Bretagne en 2019.

Le film à été tourné en Bretagne avec de véritables aigles de cinéma. Le tournage a eu lieu aux quatre coins de la Bretagne à Huelgoat, sur la côte de granit rose à Perros-Guirec, aux Aiguilles de Port Coton à Belle-Île… Le voyage de l’aigle se termine sur les clochers de la cathédrale de Quimper.

Tout au long du parcours de l’oiseau, des artistes bretons se dévoilent. L’actrice principale est Goulwena an Henaff et on y retrouve également le cercle celtique Les Eostiged ar Stangala, le groupe Fleuve, ainsi que Youn Kamm et Morwenn le Normand, qui interprètent la partie musicale à l’écran.

Le projet a vu le jour sous la forme d’un film sorti en 2023 lors d’une tournée d’avant-premières dans les cinémas bretons, et a bénéficié d’une diffusion sur France 3 Bretagne.

La partie équestre a été tourné à Clohars-Carnoët à la plage du Pouldu, et fait partie des plus belles images du film.

Le livre Ciel de légende retrace cette aventure hors du commun. Une tournée dans les cinémas et librairies bretonnes durant tout le monde de décembre .Le film et le livre sont en Breton et en Français.

Le Film est adapté pour les enfants à partir de 4 ans. .

Espace culturel de Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 60 35 45 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Evènement exceptionnel Ciels de Légendes Morlaix a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BAIE DE MORLAIX