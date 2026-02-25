ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL INVITÉ SPÉCIAL GUÈN EUPAMÉ Montpellier

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL INVITÉ SPÉCIAL GUÈN EUPAMÉ

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Incertitude Opportunité ou menace ?

Dimanche 15 mars

● Horaires 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

En présentiel ou en streaming avec le pass méditation.

Veuillez noter que la journée du dimanche est la suite directe des enseignements du samedi.

Introduction

Emploi du temps, santé, actualités… même en anticipant tout, l’imprévu nous surprend toujours et cela peut être épuisant. Nous sommes très heureux d’accueillir Guèn Kelsang Eupamé pour découvrir comment, dans le bouddhisme, cette incertitude permanente devient une opportunité extraordinaire pour changer à chaque instant. Une journée inspirante ouverte à tous, que vous veniez par curiosité ou pour approfondir votre pratique.

Bénéfices

Apaiser l’esprit face à l’imprévu Apprendre à ne plus subir le stress du futur et à rester stable même quand les plans changent.

Transformer l’incertitude Découvrir comment l’imprévisibilité de la vie peut devenir un moteur de liberté et de créativité plutôt qu’une menace.

Cultiver une paix durable Recevoir des clés concrètes pour intégrer la sagesse bouddhiste au cœur de notre vie moderne et mouvementée.

Inscription Sur le site ou sur place (venir 10 min avant).

Coût

● Tarif Normal 30€

● Tarif Réduit 27€

Aide financière Personne n’est refusé par manque de moyens financiers, contactez-nous. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Uncertainty: Opportunity or threat?

Sunday, March 15

? Schedule: 10am-11.15am 11.45am-1pm 3pm-4.30pm

