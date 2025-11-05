Evènement exceptionnel Les Oiseaux de Pluie Cinéma Méliès Bayeux

Evènement exceptionnel Les Oiseaux de Pluie

Cinéma Méliès 12 Rue Genas Duhomme, 14400 Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 20:00:00

fin : 2025-11-05 22:30:00

Date(s) :

2025-11-05

Pour la Toussaint, venez découvrir un évènement inédit Les Oiseaux de Pluie , un film qui évoque de manière lumineuse la perte d’un proche avec les équipes du film et les oiseaux en liberté. Une aventure visuelle et émotionnelle unique propice à la réflexion sur le deuil et sur la vie.

Pour la Toussaint, venez découvrir un évènement inédit Les Oiseaux de Pluie , un film qui évoque de manière lumineuse la perte d’un proche avec les équipes du film et les oiseaux en liberté.

Suite à la perte d’un proche, une peintre et réalisatrice ressent le besoin vital de créer pour pouvoir traverser son deuil.

C’est ainsi qu’au fil des rencontres inattendues, une oeuvre unique en son genre est née un long métrage à la frontière entre la fiction, le documentaire et l’oeuvre musicale.

Les Oiseaux de Pluie propose une aventure visuelle et émotionnelle unique propice à la réflexion sur le deuil et sur la vie. Une oeuvre lumineuse, qui célèbre la résilience et la capacité humaine à trouver la lumière, même au coeur de la nuit.

La réalisatrice Ariel Néo, son équipe, l’oiseleur Yvan Gilbert et ses oiseaux de médiations, seront présents dans la salle pour partager avec vous cette expérience extraordinaire.

Le Film est adapté pour les enfants à partir de 6 ans. .

Cinéma Méliès 12 Rue Genas Duhomme, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 21 55 47 contact.azeline@gmail.com

English : Evènement exceptionnel Les Oiseaux de Pluie

For All Saints’ Day, come and discover a unique event: Les Oiseaux de Pluie , a film that evokes the loss of a loved one in a luminous way, with the film crews and birds on the loose. A unique visual and emotional adventure that encourages reflection on grief and life.

German : Evènement exceptionnel Les Oiseaux de Pluie

Entdecken Sie an Allerheiligen ein ganz neues Ereignis: Les Oiseaux de Pluie , ein Film, der auf leuchtende Weise den Verlust eines nahestehenden Menschen thematisiert, mit den Filmteams und den Vögeln in freier Wildbahn. Ein einzigartiges visuelles und emotionales Abenteuer, das zum Nachdenken über die Trauer und das Leben anregt.

Italiano :

In occasione di Ognissanti, venite a scoprire un nuovo evento: Les Oiseaux de Pluie , un film che evoca la perdita di una persona cara in modo luminoso, con la troupe e gli uccelli in libertà. Un’avventura visiva ed emotiva unica che invita a riflettere sul lutto e sulla vita.

Espanol :

Este Día de Todos los Santos, venga a descubrir un nuevo evento: Les Oiseaux de Pluie , una película que evoca de forma luminosa la pérdida de un ser querido, con los equipos de rodaje y los pájaros sueltos. Una aventura visual y emocional única que incita a reflexionar sobre el duelo y la vida.

L’événement Evènement exceptionnel Les Oiseaux de Pluie Bayeux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Bayeux Intercom