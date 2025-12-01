Evènement exceptionnel projection Ciels de Légendes Audierne

Evènement exceptionnel projection Ciels de Légendes

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20 19:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Ciels de Légendes en tournée au mois de décembre !

A l’occasion de la sortie du livre du projet, retrouvez le film Ciels de Légendes dans les salles.

Inspiré d’une histoire vraie le voyage de Dana, l’aigle pygargue de l’Aquashow d’Audierne, qui s’est égarée pendant trois semaines à travers la Bretagne en 2019.

Tourné au cœur de la Bretagne avec de véritables aigles de cinéma, ce film retrace son voyage et dévoile des artistes et les plus beaux paysages bretons.

Ce film se veut comme une véritable Ode à la Bretagne, à sa culture et ses artistes. .

cinéma Goyen Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 60 35 45 31

