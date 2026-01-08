Evenement exceptionnel (Réouverture du musée) Pièce de théâtre Tous nos rêves … Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould

Evenement exceptionnel (Réouverture du musée) Pièce de théâtre Tous nos rêves …

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Tout public

Tous mes rêves est inspiré de la pièce de Mohamed KACIMI qui parle de six femmes en prison partageant leurs blessures et leurs rêves.

L’arrivée de Frida, séparée de sa fille, bouleverse le groupe. Ensemble, elles montent une pièce de théâtre pour l’enfant.

Le jeu devient alors un moyen de survie et d’espérance. .

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Evenement exceptionnel (Réouverture du musée) Pièce de théâtre Tous nos rêves …

L’événement Evenement exceptionnel (Réouverture du musée) Pièce de théâtre Tous nos rêves … Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne