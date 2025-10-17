Évènement : « Faites » de l’éco-habitat Village de Laroin Laroin
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-17T16:30 – 2025-10-17T20:00
Fin : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T17:00
Un événement festif et convivial pour découvrir les initiatives et les techniques liées à l’éco-habitat, accessibles près de chez vous !
Au programme des conférences, des bars à témoignages et toute la journée des ateliers pour « mettre la main à la pâte », des animations et des jeux autour de l’éco-habitat pour les enfants et les adultes. Des architectes du Pavillon de l’architecture seront présents pour vous rencontrer et échanger sur vos projets.
Vendredi 17 octobre
️ Temps forts :
16h30 – 18h : Visite technique des bâtiments de la Ferme Guilhembaqué
18h30 : Escape Game sur l’éco-construction : « Les gardiens du Zome »
Samedi 18 octobre
Conférences (matin) :
10h : Les supers pouvoirs des concepteurs
Avec Luc Claverie (architecte) & Olivier Martinez (thermicien)
11h30 : Le modèle « Hameau léger » : un écohameau à vocation sociale et écologique
Par Angéline Broust (urbaniste – Hameaux Légers)
️ À partir de 12h :
Restauration conviviale sur place (produits locaux)
Animation musicale
️ Visites techniques :
14h et 15h30 : Visites des bâtiments de la Ferme Guilhembaqué
(Inscription sur place)
️ Bars à témoignages (après-midi) :
14h : Toilettes écologiques : vers une révolution durable
Paul Quantin – Résilience H2o
14h45 : Battle Paille/Chanvre
Philippe Méau (spécialiste terre-paille), Benjamin Leroux (expert béton de chanvre)
15h30 : Penser les extérieurs d’un écohameau comme un écosystème régénératif
Sébastien Cau (L’Échappée verte) & Julien Moreau (Terra Preta Permaculture)
16h15 : Le réemploi, de l’intention politique au chantier : Amalurra, tiers-lieu à Louhossoa
Lauriane Lascuari (architecte) & Julien Simon (Patxa’Ma)
17h : Les ondes électromagnétiques en géobiologie : impacts et solutions
Pierre Beaufraçon (géobiologue – Ondes et Santé)
Tout au long de la journée du samedi :
♀️ Ateliers pratiques :
Pour « mettre la main à la pâte » et expérimenter les techniques d’éco-construction : terre, paille, bois, métal, chaux, végétal, déconstruction, chauffage…
Stands d’information : les aides à la rénovation, les formations en éco-construction, l’éducation à l’environnement, les énergies renouvelables
Services complémentaires :
Espace enfants (à partir de 3 ans)
Restauration sur place
Village de Laroin 64110, Laroin Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
