Évènement : « Faites » de l’éco-habitat Village de Laroin Laroin

Évènement : « Faites » de l’éco-habitat 17 et 18 octobre Village de Laroin Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-10-17T16:30 – 2025-10-17T20:00

Fin : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T17:00

Un événement festif et convivial pour découvrir les initiatives et les techniques liées à l’éco-habitat, accessibles près de chez vous !

Au programme des conférences, des bars à témoignages et toute la journée des ateliers pour « mettre la main à la pâte », des animations et des jeux autour de l’éco-habitat pour les enfants et les adultes. Des architectes du Pavillon de l’architecture seront présents pour vous rencontrer et échanger sur vos projets.

Vendredi 17 octobre

️ Temps forts :

16h30 – 18h : Visite technique des bâtiments de la Ferme Guilhembaqué

18h30 : Escape Game sur l’éco-construction : « Les gardiens du Zome »

Samedi 18 octobre

Conférences (matin) :

10h : Les supers pouvoirs des concepteurs

Avec Luc Claverie (architecte) & Olivier Martinez (thermicien)

11h30 : Le modèle « Hameau léger » : un écohameau à vocation sociale et écologique

Par Angéline Broust (urbaniste – Hameaux Légers)

️ À partir de 12h :

Restauration conviviale sur place (produits locaux)

Animation musicale

️ Visites techniques :

14h et 15h30 : Visites des bâtiments de la Ferme Guilhembaqué

(Inscription sur place)

️ Bars à témoignages (après-midi) :

14h : Toilettes écologiques : vers une révolution durable

Paul Quantin – Résilience H2o

14h45 : Battle Paille/Chanvre

Philippe Méau (spécialiste terre-paille), Benjamin Leroux (expert béton de chanvre)

15h30 : Penser les extérieurs d’un écohameau comme un écosystème régénératif

Sébastien Cau (L’Échappée verte) & Julien Moreau (Terra Preta Permaculture)

16h15 : Le réemploi, de l’intention politique au chantier : Amalurra, tiers-lieu à Louhossoa

Lauriane Lascuari (architecte) & Julien Simon (Patxa’Ma)

17h : Les ondes électromagnétiques en géobiologie : impacts et solutions

Pierre Beaufraçon (géobiologue – Ondes et Santé)

Tout au long de la journée du samedi :

‍♀️ Ateliers pratiques :

Pour « mettre la main à la pâte » et expérimenter les techniques d’éco-construction : terre, paille, bois, métal, chaux, végétal, déconstruction, chauffage…

Stands d’information : les aides à la rénovation, les formations en éco-construction, l’éducation à l’environnement, les énergies renouvelables

‍ ‍ Services complémentaires :

Espace enfants (à partir de 3 ans)

Restauration sur place

Village de Laroin 64110, Laroin Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

