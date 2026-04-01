Évènement Famille Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Évènement Famille Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

L’incontournable événementiel famille des vacances scolaires !

En continu sur l’après-midi, accès à l’espace musée sans réservation. .

Tonneville 1700 rue de la Libération La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Évènement Famille Planétarium Ludiver

L’événement Évènement Famille Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cotentin La Hague