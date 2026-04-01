Évènement Famille Planétarium Ludiver Tonneville La Hague
Évènement Famille Planétarium Ludiver Tonneville La Hague mercredi 22 avril 2026.
Évènement Famille Planétarium Ludiver
Tonneville 1700 rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
L’incontournable événementiel famille des vacances scolaires !
En continu sur l’après-midi, accès à l’espace musée sans réservation. .
Tonneville 1700 rue de la Libération La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Évènement Famille Planétarium Ludiver
L’événement Évènement Famille Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cotentin La Hague