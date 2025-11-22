Évènement faut-il réparer le climat ? La géoingénierie en débat Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Évènement faut-il réparer le climat ? La géoingénierie en débat

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Face à l’urgence climatique, certaines voix proposent des solutions radicales injecter des particules dans l’atmosphère, manipuler les nuages, ou encore modifier la chimie des océans. Ces techniques, regroupées sous le terme de géoingénierie, suscitent autant d’espoirs que d’inquiétudes. Quels sont les risques, les enjeux éthiques, les impacts politiques de ces technologies ?

Qui décide ? Et à quoi serions-nous prêts pour “sauver” le climat ?

Une table ronde animée par Ugo Schimizzi, avec la participation de Marine de Guglielmo Weber, chercheuse en environnement, énergie et matières premières stratégiques à l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire (Irsem), Anna C. Zielinska, maîtresse de conférences en philosophie morale, philosophie du droit et philosophie politique à l’Université de Lorraine, et Vincent Huault, maitre de conférences au laboratoire géo Ressources (UL, CNRS).

Une séance de dédicace de Marine de Guglielmo Weber autour de son livre Le grand retournement clôturera la rencontre.Tout public

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

In the face of the climate emergency, some are proposing radical solutions: injecting particles into the atmosphere, manipulating clouds, or even modifying ocean chemistry. These techniques, grouped together under the term geoengineering, arouse both hope and concern. What are the risks, the ethical issues and the political impact of these technologies?

Who decides? And what are we prepared to do to ?save? the climate?

A round-table discussion moderated by Ugo Schimizzi, with the participation of Marine de Guglielmo Weber, researcher in environment, energy and strategic raw materials at the Institut de recherche stratégique de l’école militaire (Irsem), Anna C. Zielinska, lecturer in moral philosophy, philosophy of law and political philosophy at the University of Lorraine, and Vincent Huault, lecturer at the geo Ressources laboratory (UL, CNRS).

The event will close with a book signing by Marine de Guglielmo Weber for his book Le grand retournement .

German :

Angesichts des Klimawandels gibt es Stimmen, die radikale Lösungen vorschlagen: Partikel in die Atmosphäre injizieren, Wolken manipulieren oder die Chemie der Ozeane verändern. Diese Techniken, die unter dem Begriff Geoengineering zusammengefasst werden, wecken sowohl Hoffnungen als auch Befürchtungen. Was sind die Risiken, die ethischen Herausforderungen und die politischen Auswirkungen dieser Technologien?

Wer entscheidet darüber? Und was würden wir tun, um das Klima zu retten ?

An der von Ugo Schimizzi moderierten Diskussionsrunde nahmen Marine de Guglielmo Weber, Forscherin für Umwelt, Energie und strategische Rohstoffe am Institut de recherche stratégique de l’école militaire (Irsem), Anna C. Zielinska, Dozentin für Moralphilosophie, Rechtsphilosophie und politische Philosophie an der Université de Lorraine, und Vincent Huault, Dozent am Laboratoire géo Ressources (UL, CNRS), teil.

Eine Signierstunde von Marine de Guglielmo Weber zu seinem Buch Le grand retournement (Die große Umkehr) wird das Treffen abschließen.

Italiano :

Di fronte all’emergenza climatica, alcuni propongono soluzioni radicali: iniettare particelle nell’atmosfera, manipolare le nuvole o modificare la chimica degli oceani. Queste tecniche, raggruppate sotto il termine di geoingegneria, suscitano speranze e preoccupazioni in egual misura. Quali sono i rischi, le questioni etiche e l’impatto politico di queste tecnologie?

Chi decide? E cosa siamo disposti a fare per salvare il clima?

Una tavola rotonda moderata da Ugo Schimizzi, con la partecipazione di Marine de Guglielmo Weber, ricercatrice in ambiente, energia e materie prime strategiche presso l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire (Irsem), Anna C. Zielinska, docente di filosofia morale, filosofia del diritto e filosofia politica presso l’Università della Lorena, e Vincent Huault, docente presso il laboratorio geo Ressources (UL, CNRS).

L’evento si concluderà con la firma del libro di Marine de Guglielmo Weber Le grand retournement .

Espanol :

Ante la emergencia climática, algunos proponen soluciones radicales: inyectar partículas en la atmósfera, manipular las nubes o cambiar la química de los océanos. Estas técnicas, agrupadas bajo el término de geoingeniería, suscitan esperanzas e inquietudes a partes iguales. ¿Cuáles son los riesgos, las cuestiones éticas y el impacto político de estas tecnologías?

¿Quién decide? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para salvar el clima?

Mesa redonda moderada por Ugo Schimizzi, con la participación de Marine de Guglielmo Weber, investigadora en medio ambiente, energía y materias primas estratégicas en el Institut de recherche stratégique de l’école militaire (Irsem), Anna C. Zielinska, profesora de filosofía moral, filosofía del derecho y filosofía política en la Universidad de Lorena, y Vincent Huault, profesor en el laboratorio geo Ressources (UL, CNRS).

El acto se clausurará con la firma de libros de Marine de Guglielmo Weber por su obra Le grand retournement .

