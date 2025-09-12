Evénement féria, soirée festive Association Artichaut Moulins
Evénement féria, soirée festive Association Artichaut Moulins vendredi 12 septembre 2025.
Evénement féria, soirée festive
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12 22:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Plongez dans l’ambiance festive de la Feria ! Musique live, animations artistiques, restauration conviviale et esprit festif en blanc. Un rendez-vous inoubliable entre amis ou en famille, rythmé par la fanfare et l’association Artichaut.
.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 69 55 24
English :
Immerse yourself in the festive atmosphere of the Feria! Live music, artistic entertainment, convivial food and festive spirit in white. An unforgettable rendezvous with friends and family, punctuated by a brass band and the Artichaut association.
German :
Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre der Feria! Live-Musik, künstlerische Darbietungen, geselliges Essen und festliche Stimmung in Weiß. Ein unvergessliches Treffen mit Freunden oder der Familie, das von der Blaskapelle und dem Verein Artichaut begleitet wird.
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera festosa della Feria! Musica dal vivo, intrattenimento artistico, cibo conviviale e spirito di festa in bianco. Un incontro indimenticabile tra amici e familiari, al ritmo della banda musicale e dell’associazione Artichaut.
Espanol :
¡Sumérjase en el ambiente festivo de la Feria! Música en directo, animaciones artísticas, comida de convivencia y un espíritu festivo vestido de blanco. Un encuentro inolvidable entre amigos y familiares, al ritmo de la banda de música y de la asociación Artichaut.
L’événement Evénement féria, soirée festive Moulins a été mis à jour le 2025-09-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région