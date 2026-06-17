Evènement festif La Tête dans les Nuages #3 Murbach
Evènement festif La Tête dans les Nuages #3 Murbach vendredi 3 juillet 2026.
Murbach
Evènement festif La Tête dans les Nuages #3
Murbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Concerts, buvette et petite restauration, jeux et animations, ateliers pour adultes et enfants
Le festival murbachois organisé par l’association Plumette revient pour une 4ème édition
VENDREDI 3 JUILLET
Ouverture des portes · 18h00
— Concerts —
18h30 · Maeva Marty chanteuse et musicienne au multiple talent!
20h00 · Soft Landing Option
Nouvelle formation de musique contemporaine réunissant des musiciens venus de Berlin et d’Autriche
• Chris Dahlgren viole de gambe
• Claudio Puntin clarinette, clarinette contre-alto, clarinette basse
• Jim Hart vibraphone, marimba
21h30 · Strada
Modern Folk avec un groupe de Bâle
• Élie Hackel violon
• Marius Kikteff & Pierre Yven guitares
• Jonathan Collin-Bouhon contrebasse
SAMEDI 4 JUILLET
Ouverture des portes · 14h00
— Animations —
15h00 · Atelier botanique
Avec Pascale Klingelschmitt
Réalisation d’un herbier sur plaques de terre à partir d’empreintes végétales.
16h00 · Conte avec Christine
Avec Christine Beckendorff
Conte Familial!
17h00 · Visite de l’abbaye
Avec Philippe Legin
Visite commentée de l’abbaye en compagnie de l’historien du village.
— Concerts —
18h30 · Chorale Plumette
Chorale de Murbach dirigée par Jim Hart
20h15 · Eamo’s International Incident
Chanteur irlandais et ses amis.
Eamo chant
Izzy Guitare
Ed Hart
Jim Hart
21h45 · Mycènes
Groupe de rock.
Batterie Pascal
Basse Phil
Guitare Djo
Guitare Clovis
Chant Nico
Bar et Restauration 0 .
Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 05
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English :
Concerts, refreshments, games and entertainment, workshops for adults and children
L’événement Evènement festif La Tête dans les Nuages #3 Murbach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller