Evènement festif La Tête dans les Nuages #3 Murbach vendredi 3 juillet 2026.

Murbach

Evènement festif La Tête dans les Nuages #3

Murbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Concerts, buvette et petite restauration, jeux et animations, ateliers pour adultes et enfants

Le festival murbachois organisé par l’association Plumette revient pour une 4ème édition

VENDREDI 3 JUILLET

Ouverture des portes · 18h00

— Concerts —

18h30 · Maeva Marty chanteuse et musicienne au multiple talent!

20h00 · Soft Landing Option

Nouvelle formation de musique contemporaine réunissant des musiciens venus de Berlin et d’Autriche

• Chris Dahlgren viole de gambe

• Claudio Puntin clarinette, clarinette contre-alto, clarinette basse

• Jim Hart vibraphone, marimba

21h30 · Strada

Modern Folk avec un groupe de Bâle

• Élie Hackel violon

• Marius Kikteff & Pierre Yven guitares

• Jonathan Collin-Bouhon contrebasse

SAMEDI 4 JUILLET

Ouverture des portes · 14h00

— Animations —

15h00 · Atelier botanique

Avec Pascale Klingelschmitt

Réalisation d’un herbier sur plaques de terre à partir d’empreintes végétales.

16h00 · Conte avec Christine

Avec Christine Beckendorff

Conte Familial!

17h00 · Visite de l’abbaye

Avec Philippe Legin

Visite commentée de l’abbaye en compagnie de l’historien du village.

— Concerts —

18h30 · Chorale Plumette

Chorale de Murbach dirigée par Jim Hart

20h15 · Eamo’s International Incident

Chanteur irlandais et ses amis.

Eamo chant

Izzy Guitare

Ed Hart

Jim Hart

21h45 · Mycènes

Groupe de rock.

Batterie Pascal

Basse Phil

Guitare Djo

Guitare Clovis

Chant Nico

Bar et Restauration 0 .

Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 05

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English :

Concerts, refreshments, games and entertainment, workshops for adults and children

L’événement Evènement festif La Tête dans les Nuages #3 Murbach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller