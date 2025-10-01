Évènement festin urbain #2 Metz

Évènement festin urbain #2 Metz mercredi 1 octobre 2025.

Évènement festin urbain #2

Place d’Armes J.F. Blondel Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-02 23:00:00

2025-10-01

Après une première édition couronnée de succès, l’UMIH Moselle, avec le soutien renouvelé de la Ville de Metz et de la CCI, vous donne rendez-vous.

Venez savourer des créations culinaires originales et accessibles.

Chaque stand est une invitation au voyage et à la découverte de la richesse gastronomique de notre territoire et d’ailleurs.

Musique live, animations, produits locaux, diversité culinaire et boissons soigneusement sélectionnées par nos partenaires Soredis et France Boissons le Festin Urbain est LE rendez-vous gourmand et convivial de la rentrée !Tout public

Place d’Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 32 55 21

English :

After a successful first edition, the UMIH Moselle, with the renewed support of the City of Metz and the CCI, invites you to join us again.

Come and enjoy original, affordable culinary creations.

Each stand is an invitation to travel and discover the gastronomic riches of our region and beyond.

Live music, entertainment, local products, culinary diversity and drinks carefully selected by our partners Soredis and France Boissons: the Festin Urbain is THE gourmet and convivial event of the autumn!

German :

Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe lädt Sie die UMIH Moselle mit der erneuten Unterstützung der Stadt Metz und der IHK erneut ein.

Genießen Sie originelle und erschwingliche kulinarische Kreationen.

Jeder Stand ist eine Einladung zu einer Reise und zur Entdeckung des gastronomischen Reichtums unserer Region und darüber hinaus.

Live-Musik, Animationen, lokale Produkte, kulinarische Vielfalt und von unseren Partnern Soredis und France Boissons sorgfältig ausgewählte Getränke: Das Festin Urbain ist DER gesellige Gourmet-Treffpunkt des Herbstes!

Italiano :

Dopo una prima edizione di grande successo, l’UMIH Moselle, con il rinnovato sostegno della Città di Metz e della CCI, è lieta di incontrarvi nuovamente.

Venite a gustare creazioni culinarie originali e convenienti.

Ogni stand è un invito a viaggiare e a scoprire le ricchezze gastronomiche della nostra regione e non solo.

Musica dal vivo, intrattenimento, prodotti locali, diversità culinaria e bevande accuratamente selezionate dai nostri partner Soredis e France Boissons: il Festin Urbain è l’evento gastronomico e conviviale dell’autunno!

Espanol :

Tras una primera edición de gran éxito, la UMIH Moselle, con el apoyo renovado de la Ciudad de Metz y de la CCI, le espera de nuevo.

Venga y disfrute de unas creaciones culinarias originales y asequibles.

Cada stand es una invitación a viajar y descubrir las riquezas gastronómicas de nuestra región y más allá.

Música en directo, animaciones, productos locales, diversidad culinaria y bebidas cuidadosamente seleccionadas por nuestros socios Soredis y France Boissons: ¡el Festin Urbain es EL acontecimiento gastronómico y de convivencia del otoño!

