Événement Festival de la Gastronomie Impasse de la Pompe Quintin

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d'Armor
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
2026-06-06
Une trentaine de chefs de toute la Bretagne au Rendez-vous.
Soirée d’ouverture le 5 juin.
Programme à venir. .
Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d'Armor Bretagne
