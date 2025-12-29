Événement Festival de la Gastronomie Impasse de la Pompe Quintin

Événement Festival de la Gastronomie

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d'Armor

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Une trentaine de chefs de toute la Bretagne au Rendez-vous.

Soirée d’ouverture le 5 juin.

Programme à venir. .

