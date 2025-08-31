Evénement Festival des Sauvageons de la Culture La Pleuroterie Saint-Brieuc

Evénement Festival des Sauvageons de la Culture

La Pleuroterie La Lande de Cartravers Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Le festival des sauvageons de la culture est une manifestation rassemblant plusieurs activités festives. Venez découvrir comment on fait pousser des champignons, faire une randonnée à la découverte des plantes sauvages comestibles du coin, faire un tour en calèche, écouter des contes pour enfant et adultes, jouer en breton ou vous initier à la vannerie sauvage.

Le tout avec de quoi se restaurer sur place avec de bons produits locaux. .

La Pleuroterie La Lande de Cartravers Saint-Brieuc 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 56 39 71

