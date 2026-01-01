Évènement fête de la nouvelle année Rue Etienne Gantrel Metz

Évènement fête de la nouvelle année

À l’occasion de la fête de la Nouvelle Année, nous avons le plaisir de vous inviter à un moment convivial, festif et chaleureux, ouvert à tous et à toutes !

Animations et jeux pour toute la famille et les habitant(es) dès 16h

Concours de galette à 16h30

Les talents culinaires seront à l’honneur, venez faire goûter votre meilleure galette et tenter de remporter le prix !

À gagner une cafetière d’une valeur de 150€ !

Concert avec la Chorale Diapa’Song à 17h30

Une chorale qui enchantera la soirée avec des chants festifs pour bien commencer l’année dans la joie et la bonne humeur.

Diapa’song, c’est un petit groupe de femmes et d’hommes, afficionados du chant choral, qui partagent et cultivent, le temps de quelques chansons, l’envie de se retrouver et de semer des mélodies éphémères. De la poésie de Cabrel à l’énergie de Metallica en passant par l’imaginaire de Tolkien, le groupe vous invite à le rejoindre dans son voyage, le temps d’un instant.

Venez nombreux·ses pour célébrer la Nouvelle Année dans une ambiance gourmande et musicale !Tout public

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

To celebrate the New Year, we are pleased to invite you to a warm, festive and convivial event, open to all!

Entertainment and games for the whole family and local residents starting at 4 p.m

Galette contest at 4:30 p.m

Come and taste your best galette and try to win the prize!

To be won: a coffee maker worth ?150!

Concert with the Diapa?Song choir at 5:30 p.m

A choir that will enchant the evening with festive songs to get the year off to a good start.

Diapa?song is a small group of men and women, choral singing aficionados, who share and cultivate, for the duration of a few songs, the desire to get together and sow ephemeral melodies. From the poetry of Cabrel to the energy of Metallica and the imagination of Tolkien, the group invites you to join them on their journey, for just a moment.

Come one, come all to celebrate the New Year in a gourmet and musical atmosphere!

