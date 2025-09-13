Événement Foire Exposition des Côtes d’Armor Hermione Saint-Brieuc

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-21

2025-09-13

La Foire Expo des Côtes d’Armor fait son tour ! 250 exposants, 54 000 m² d’exposition et 45 000 visiteurs attendus pour une édition rythmée par le cyclisme, entre animations et expositions.

Programme complet consultable sur https://www.foireexpo-cotesdarmor.fr/ .

Hermione Brézillet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

