Événement Foire Exposition des Côtes d’Armor Hermione Saint-Brieuc
Événement Foire Exposition des Côtes d’Armor Hermione Saint-Brieuc samedi 13 septembre 2025.
Événement Foire Exposition des Côtes d’Armor
Hermione Brézillet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-13
La Foire Expo des Côtes d’Armor fait son tour ! 250 exposants, 54 000 m² d’exposition et 45 000 visiteurs attendus pour une édition rythmée par le cyclisme, entre animations et expositions.
Programme complet consultable sur https://www.foireexpo-cotesdarmor.fr/ .
Hermione Brézillet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Événement Foire Exposition des Côtes d’Armor Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-04 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme