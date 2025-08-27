Évènement fripes & frites Metz

Parvis des Droits de l'Homme Metz

Mercredi 2025-08-27 11:00:00

2025-08-27 23:00:00

2025-08-27

« Frites & Fripes », c’est l’alliance parfaite entre plaisir et engagement, une invitation à consommer autrement sans se prendre la tête dans une ambiance festive et rythmée. Ici, on célèbre la mode durable et la street food la plus connue LA FRITE !

L’évènement est co-organisé par l’association des acteurs et commerçants Metz Sablon Amphithéâtre regroupant les commerçants et les acteurs économiques du quartier et l’UMIH Moselle avec le soutien de La Ville de Metz, L’Agence INSPIRE Metz et Metz Mécènes Solidaires.

Deux axes, une même philosophie consommer différemment.Tout public

English :

« Frites & Fripes » is the perfect alliance between pleasure and commitment, an invitation to consume differently without getting carried away in a festive, rhythmic atmosphere. Here, we celebrate sustainable fashion and the best-known street food: FRITE!

The event is co-organized by the association des acteurs et commerçants Metz Sablon Amphithéâtre (Metz Sablon Amphitheatre association of local retailers and economic players) and UMIH Moselle, with the support of La Ville de Metz, L?Agence INSPIRE Metz and Metz Mécènes Solidaires.

Two axes, one philosophy: consume differently.

German :

« Frites & Fripes » ist die perfekte Verbindung von Genuss und Engagement, eine Einladung, anders zu konsumieren, ohne sich den Kopf zu zerbrechen, und das in einer festlichen und rhythmischen Atmosphäre. Hier wird nachhaltige Mode und das bekannteste Streetfood gefeiert: FRITE!

Die Veranstaltung wird von der Association des acteurs et commerçants Metz Sablon Amphithéâtre, in der die Händler und Wirtschaftsakteure des Viertels zusammengeschlossen sind, und der UMIH Moselle mit der Unterstützung der Stadt Metz, der Agence INSPIRE Metz und Metz Mécènes Solidaires mitorganisiert.

Zwei Schwerpunkte, eine gemeinsame Philosophie: anders konsumieren.

Italiano :

« Frites & Fripes » è la perfetta combinazione di piacere e impegno, un invito a consumare in modo diverso senza lasciarsi trasportare in un’atmosfera festosa e ritmata. Qui si celebra la moda sostenibile e il più noto dei cibi di strada: le FRITE!

L’evento è co-organizzato dall’associazione dei commercianti di Metz Sablon Amphithéâtre, che riunisce i commercianti e gli operatori economici del quartiere, e dall’UMIH Moselle, con il sostegno della Città di Metz, dell’Agenzia INSPIRE Metz e di Metz Mécènes Solidaires.

Due assi, una sola filosofia: consumare in modo diverso.

Espanol :

« Frites & Fripes » es la combinación perfecta de placer y compromiso, una invitación a consumir de forma diferente sin dejarse llevar en un ambiente festivo y rítmico. Aquí celebramos la moda sostenible y la comida callejera más conocida: ¡FRITE!

El evento está coorganizado por la asociación de comerciantes Metz Sablon Amphithéâtre, que reúne a los comerciantes y agentes económicos del barrio, y la UMIH Moselle, con el apoyo de la Ciudad de Metz, la Agencia INSPIRE Metz y Metz Mécènes Solidaires.

Dos ejes, una filosofía: consumir de otra manera.

