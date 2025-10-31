Évènement interactif Les Burgers Sanglants L’estive Foix

Évènement interactif Les Burgers Sanglants L’estive Foix vendredi 31 octobre 2025.

Évènement interactif Les Burgers Sanglants

L’estive 20 Avenue du Général de Gaulle Foix Ariège

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Les Burgers Sanglants est une comédie d’épouvante interactive réalisée, jouée et diffusée pour la première fois en direct au cinéma. Le public organise la suite de l’histoire grâce aux sondages proposés tout au long de la soirée.

L’estive 20 Avenue du Général de Gaulle Foix 09000 Ariège Occitanie +33 5 61 05 05 55 accueil@lestive.com

English :

Les Burgers Sanglants is an interactive horror-comedy produced, performed and broadcast live in cinema for the first time. Audiences can decide what happens next by taking part in polls throughout the evening.

German :

Les Burgers Sanglants ist eine interaktive Horrorkomödie, die zum ersten Mal live im Kino gezeigt wird. Das Publikum bestimmt den weiteren Verlauf der Geschichte mit Hilfe von Umfragen, die den ganzen Abend über angeboten werden.

Italiano :

The Bloody Burgers è una commedia horror interattiva prodotta, interpretata e trasmessa per la prima volta dal vivo al cinema. Il pubblico potrà decidere cosa succederà partecipando a sondaggi durante la serata.

Espanol :

The Bloody Burgers es una comedia de terror interactiva producida, interpretada y retransmitida en directo en el cine por primera vez. El público podrá decidir qué sucede a continuación participando en encuestas durante toda la velada.

