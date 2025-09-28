Evènement j’ai faim, je mange Escale Borély Marseille 8e Arrondissement

Evènement j'ai faim, je mange Escale Borély Marseille 8e Arrondissement dimanche 28 septembre 2025.

Evènement j’ai faim, je mange

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 10h. Escale Borély Avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Evènement pour normaliser l’allaitement dans l’espace public.Familles

Le 28 septembre prochain, des familles vont s’installer en pleine rue pour nourrir leur enfant au sein, au biberon, à la compote.

Parce qu’en 2025, nourrir son bébé reste encore un geste jugé, sexualisé ou surveillé.

Parce qu’allaiter dans l’espace public dérange encore.

Le rendez-vous a lieu à l’Escale Borély à 10h. Une grande photo collective sera prise ce jour-là (en même temps que des centaines de villes à travers l’Europe), pour visibiliser ce geste du quotidien, sans hiérarchie ni injonction.





Deux photographes bénévoles accueilleront les familles dans le cadre du mouvement européen #jaifaimjemange.

Marielle et Floriane seront derrière leurs objectifs pour revendiquer et célébrer cette liberté allaiter, donner le biberon ou nourrir autrement… dans l’espace public, sans gêne, sans jugement.



Parce que le choix de chacune compte, parce que l’intime est politique.



Toute participation est entièrement gratuite venez en famille, avec les fratries, les amies… Plus nous serons nombreux, plus l’impact sera fort !



Cette manifestation a lieu dans plusieurs villes de France et d’ailleurs, pour faire résonner partout ce droit fondamental.



Vous garderez un souvenir grâce à une photo de groupe… et même solo si vous le souhaitez. .

Escale Borély Avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Event to normalize breastfeeding in the public space.

German :

Veranstaltung zur Normalisierung des Stillens im öffentlichen Raum.

Italiano :

Evento per normalizzare l’allattamento al seno nello spazio pubblico.

Espanol :

Evento para normalizar la lactancia materna en el espacio público.

L’événement Evènement j’ai faim, je mange Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille