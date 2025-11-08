Événement Japan Breizh Con’ Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Événement Japan Breizh Con’ Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc samedi 8 novembre 2025.

Rue Pierre de Coubertin Palais des Congrès et des Expositions Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Salut à toi passionné de la Pop Culture !

On est ravis de te convier à la troisième édition de la Saint-Brieuc Japan Breizh Con’, un événement incontournable qui célèbre la diversité et la richesse de la Culture japonaise et de la Pop Culture !

À quoi s’attendre ? La Japan Breizh Con’ est bien plus qu’une simple convention, c’est une expérience qui te transporte au cœur de la Pop Culture. Que tu sois fan de comics, de jeux vidéo, des univers fantastiques ou que vous soyez simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons, cette convention a été conçue pour toi.

Rencontre des invités spéciaux, des artistes talentueux et des créateurs passionnés qui partagent ton amour pour l’extraordinaire. .

Rue Pierre de Coubertin Palais des Congrès et des Expositions Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 65 80 55

