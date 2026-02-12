Evènement Jazz avec l’ONJ MJC bréquigny Rennes Dimanche 1 mars, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Exposition, concert, conférence

* 1er mars 2026 11h : Conférence, « Point d’étape sur l’égalité femmes-hommes dans le jazz » par Raphaëlle Tchamitchian, Gratuit sur réservation [accueil@mjcbrequigny.com](mailto:accueil@mjcbrequigny.com)

* 1er mars 2026 16h30 : Concert, Orchestre des jeunes de l’ONJ et Marc Ducret, Gratuit

* Du 16/02 au 01/03 Exposition : Exceptionn-elles ? La place des femmes dans le jazz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-01T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00

accueil@mjcbrequigny.com

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



