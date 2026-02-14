Evènement Jazz avec l’ONJ, MJC bréquigny, Rennes
Evènement Jazz avec l’ONJ Dimanche 1 mars, 11h00 MJC bréquigny Ille-et-Vilaine
Gratuit
1er mars 2026 11h : Conférence, « Point d’étape sur l’égalité femmes-hommes dans le jazz » par Raphaëlle Tchamitchian, Gratuit sur réservation accueil@mjcbrequigny.com
1er mars 2026 16h30 : Concert, Orchestre des jeunes de l’ONJ et Marc Ducret, Gratuit
Du 16/02 au 01/03 Exposition : Exceptionn-elles ? La place des femmes dans le jazz
MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Exposition, concert, conférence Jazz orchestre national de jazz
