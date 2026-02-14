Evènement Jazz avec l’ONJ, MJC bréquigny, Rennes

Evènement Jazz avec l’ONJ Dimanche 1 mars, 11h00 MJC bréquigny Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T11:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T11:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

1er mars 2026 11h : Conférence, « Point d’étape sur l’égalité femmes-hommes dans le jazz » par Raphaëlle Tchamitchian, Gratuit sur réservation accueil@mjcbrequigny.com

1er mars 2026 16h30 : Concert, Orchestre des jeunes de l’ONJ et Marc Ducret, Gratuit