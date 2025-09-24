Evènement Journée de la sensibilisation à l’illettrisme Mediathèque du MIX Mourenx

Mediathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Tout au long de la journée, venez rencontrer Frédéric Lalluque, qui présentera son ouvrage « J’ai grandi comme une plante sauvage ». Découvrez un espace ludique quiz, jeux numériques sur tablettes, animation. .

Mediathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

