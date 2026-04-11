Événement Journées Européennes des Métiers d’Art Impasse de la Pompe Quintin

Quintin

Événement Journées Européennes des Métiers d’Art

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Les métiers d’art au château de Quintin , pour découvrir la richesse du secteur des métiers d’art et s’initier à de multiples savoir-faire…

Plus d’une quinzaine de métiers d’art seront rassemblés au Château de Quintin. Des professionnels passionnés et soucieux de la transmission présenteront leur savoir-faire, assureront des démonstrations et parfois des initiations, montreront leurs outils de travail et expliqueront les différentes étapes de réalisation, du matériau brut au produit fini. Ils parleront aussi de leur formation, de l’histoire de leurs techniques, échangeront dans un souci pédagogique avec petits et grands.

À noter la présence exceptionnelle du lycée Saint-Ilan, dont des élèves en aménagement paysager réaliseront des plantations dans les jardins à la française du château, classés monuments historiques.

L’ÉESAB (École européenne supérieure d’art de Bretagne) sera également représentée des étudiants de la 2ᵉ à la 5ᵉ année, option design, proposeront une restitution de leurs ateliers autour du réemploi de chutes issues du chantier de restauration du vieux château de Quintin (poutres anciennes, portes, fenêtres, rebuts de chêne, etc.), avec la présentation de leur prototypes réalisés en partenariat avec le lycée Jean Monnet et la DRAC Bretagne.

Tout au long du week-end, le lycée Jean Monnet de Quintin proposera, sans inscription préalable, des initiations à la taille de pierre.

L’association l’Outil en main de Saint Brandan, qui enseigne notamment la maroquinerie, la menuiserie, la couverture, la mosaïque et la sculpture sur terre, aux enfants de 9 à 14 ans, sera également représentée par son président et des bénévoles de l’association.

Enfin, cette programmation sera complétée par des jeux en bois dans le parc, de la restauration sur place, une buvette, un stand de crêpes, ainsi que des visites du château (payantes), pour faire de ces Journées européennes des métiers d’art un rendez-vous culturel, familial et convivial. .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Événement Journées Européennes des Métiers d’Art Quintin a été mis à jour le 2026-04-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme