Événement Journées européennes du patrimoine Saint-Denis

Dans les villes de Plaine Commune Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

(Re)découvrez le patrimoine des villes de Plaine Commune ! La thématique 2025 est « Patrimoine architectural ». Attention, de nombreuses visites sont sur inscription.

Dans les villes de Plaine Commune Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

English : Event European Heritage Days

(Re)discover the heritage of the Plaine Commune towns! The 2025 theme is « Architectural Heritage. » Please note: many tours require registration.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie das Kulturerbe der Städte von Plaine Commune! Das Thema 2025 lautet « Architektonisches Erbe ». Achtung, für viele Besichtigungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

(Ri)scoprite il patrimonio delle città della Plaine Commune! Il tema del 2025 è « Il patrimonio architettonico ». Si prega di notare che molte visite richiedono la registrazione.

Espanol : Evento Jornadas Europeas del Patrimonio

¡(Re)descubra el patrimonio de las ciudades de Plaine Commune! El tema para 2025 es “Patrimonio arquitectónico”. Tenga en cuenta que muchas visitas requieren registro.

