Évènement la big friperie LA GRANGE DES PARAIGES Metz

0
On se retrouve pour une Big Friperie Vintage & Seconde Main ! Rendez-vous aux Bars des Paraiges dimanche 26 octobre 2025 de 11h à 19h.
Les Bars aux Paraiges accueillent pour l’occasion 5 exposant.es d’exception
La sheitanerie frip&broc
La kitscherie vintage
Cliiing frip
Kimby stone friperie
Fripouille
Ce qu’il y aura ?
Sélections friperies vintage et seconde main mixtes femme du 32 au 52, homme du XS au XXL
Sélections d’accessoires, de sacs et de bijoux vintage
Sélections de décorations
Le bar Les paraiges proposera, en intérieur ou sur sa grande terrasse, restaurations et rafraîchissements, pour assurer un petit déjeuner ou déjeuner sur place. Un happy Hour est prévue de 18h à 21h.
Cabine d’essayage sur place
Paiement possible CB, espèce, lydia ou PayPal
Pense à prendre ton totebag
Pense à prendre de l’espèce, ceratin.es exposant.es n’ont pas de TPETout public
LA GRANGE DES PARAIGES 4 rue du Change Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Let’s get together for a Big Friperie: Vintage & Seconde Main! See you at the Bars des Paraiges on Sunday, October 26, 2025, from 11am to 7pm.
Les Bars aux Paraiges welcomes 5 exceptional exhibitors:
La sheitanerie frip&broc
La kitscherie vintage
Cliiing frip
Kimby stone friperie
Fripouille
What’s on?
Mixed vintage and second-hand thrift store selections: women’s 32 to 52, men’s XS to XXL
Selections of vintage accessories, bags and jewelry
Selections of home decor
The Les Paraiges bar will be offering refreshments and snacks, either indoors or on its large terrace, for breakfast or lunch on the spot. A happy hour is scheduled from 6pm to 9pm.
Fitting room on site
Payment by credit card, cash, lydia or PayPal
Don’t forget your totebag
Don’t forget to bring cash, as some exhibitors don’t have an Eftpos terminal
German :
Wir treffen uns zu einem Big Friperie: Vintage & Second Hand! Wir treffen uns in Les Bars des Paraiges am Sonntag, den 26. Oktober 2025 von 11:00 bis 19:00 Uhr.
Die Bars aux Paraiges empfangen zu diesem Anlass 5 außergewöhnliche Aussteller:
La sheitanerie frip&broc
Die Vintage-Kitscherie
Cliiing frip
Kimby stone friperie
Fripouille
Was es geben wird?
Gemischte Vintage- und Secondhand-Kollektionen: Frauen von 32 bis 52, Männer von XS bis XXL
Auswahl an Vintage-Accessoires, -Taschen und -Schmuck
Auswahl an Dekorationen
Die Bar Les paraiges wird drinnen oder auf ihrer großen Terrasse Speisen und Erfrischungen anbieten, um ein Frühstück oder Mittagessen vor Ort zu gewährleisten. Eine Happy Hour ist von 18:00 bis 21:00 Uhr vorgesehen.
Umkleidekabine vor Ort
Bezahlung möglich mit Kreditkarte, Bargeld, Lydia oder PayPal
Denken Sie daran, Ihren Totebag mitzunehmen
Bitte denken Sie daran, Bargeld mitzunehmen, da einige Aussteller keinen TPE haben
Italiano :
Unitevi a noi per una Grande Friperie: Vintage & Seconde Main! Ci vediamo ai Bars des Paraiges domenica 26 ottobre 2025 dalle 11.00 alle 19.00.
I Bars aux Paraiges accoglieranno 5 espositori d’eccezione:
La sheitanerie frip&broc
La kitscherie vintage
La friggitoria
Friggitoria in pietra Kimby
Fripouille
Cosa c’è in offerta?
Selezioni miste di vintage e usato da negozio dell’usato: taglie da donna 32 a 52, taglie da uomo XS a XXL
Selezioni di accessori vintage, borse e gioielli
Una selezione di decorazioni
Il bar Les Paraiges servirà cibo e bevande all’interno o sulla sua grande terrazza, in modo da poter fare colazione o pranzare sul posto. Dalle 18.00 alle 21.00 è previsto un happy hour.
Sala da trucco in loco
Pagamento possibile con carta di credito, contanti, lydia o PayPal
Non dimenticate la borsa da viaggio
Non dimenticate di portare contanti, alcuni espositori non dispongono di un terminale Eftpos
Espanol :
Únase a nosotros para una Gran Fripería: ¡Vintage & Seconde Main! Nos vemos en los Bars des Paraiges el domingo 26 de octubre de 2025 de 11:00 a 19:00.
Les Bars aux Paraiges acogerán a 5 expositores de excepción:
La sheitanerie frip&broc
La kitscherie vintage
Cliiing frip
Kimby stone friperie
Fripouille
¿Qué le ofrecemos?
Selección mixta de ropa vintage y de segunda mano de tiendas de segunda mano: tallas de mujer de la 32 a la 52, tallas de hombre de la XS a la XXL
Selección de accesorios vintage, bolsos y joyas
Una selección de decoración
El bar Les Paraiges servirá comida y refrescos en el interior o en su amplia terraza, para que pueda disfrutar del desayuno o el almuerzo in situ. De 18.00 a 21.00 h. está prevista una happy hour .
Sala de montaje in situ
Pago posible con tarjeta de crédito, efectivo, lydia o PayPal
No olvide su totebag
No olvide llevar dinero en efectivo, algunos expositores no disponen de terminal Eftpos
