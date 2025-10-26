Évènement la big friperie LA GRANGE DES PARAIGES Metz

Évènement la big friperie

LA GRANGE DES PARAIGES 4 rue du Change Metz Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-26

On se retrouve pour une Big Friperie Vintage & Seconde Main ! Rendez-vous aux Bars des Paraiges dimanche 26 octobre 2025 de 11h à 19h.

Les Bars aux Paraiges accueillent pour l’occasion 5 exposant.es d’exception

La sheitanerie frip&broc

La kitscherie vintage

Cliiing frip

Kimby stone friperie

Fripouille

Ce qu’il y aura ?

Sélections friperies vintage et seconde main mixtes femme du 32 au 52, homme du XS au XXL

Sélections d’accessoires, de sacs et de bijoux vintage

Sélections de décorations

Le bar Les paraiges proposera, en intérieur ou sur sa grande terrasse, restaurations et rafraîchissements, pour assurer un petit déjeuner ou déjeuner sur place. Un happy Hour est prévue de 18h à 21h.

Cabine d’essayage sur place

Paiement possible CB, espèce, lydia ou PayPal

Pense à prendre ton totebag

Pense à prendre de l’espèce, ceratin.es exposant.es n’ont pas de TPETout public

LA GRANGE DES PARAIGES 4 rue du Change Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 50 39 56

English :

Let’s get together for a Big Friperie: Vintage & Seconde Main! See you at the Bars des Paraiges on Sunday, October 26, 2025, from 11am to 7pm.

Les Bars aux Paraiges welcomes 5 exceptional exhibitors:

La sheitanerie frip&broc

La kitscherie vintage

Cliiing frip

Kimby stone friperie

Fripouille

What’s on?

Mixed vintage and second-hand thrift store selections: women’s 32 to 52, men’s XS to XXL

Selections of vintage accessories, bags and jewelry

Selections of home decor

The Les Paraiges bar will be offering refreshments and snacks, either indoors or on its large terrace, for breakfast or lunch on the spot. A happy hour is scheduled from 6pm to 9pm.

Fitting room on site

Payment by credit card, cash, lydia or PayPal

Don’t forget your totebag

Don’t forget to bring cash, as some exhibitors don’t have an Eftpos terminal

German :

Wir treffen uns zu einem Big Friperie: Vintage & Second Hand! Wir treffen uns in Les Bars des Paraiges am Sonntag, den 26. Oktober 2025 von 11:00 bis 19:00 Uhr.

Die Bars aux Paraiges empfangen zu diesem Anlass 5 außergewöhnliche Aussteller:

La sheitanerie frip&broc

Die Vintage-Kitscherie

Cliiing frip

Kimby stone friperie

Fripouille

Was es geben wird?

Gemischte Vintage- und Secondhand-Kollektionen: Frauen von 32 bis 52, Männer von XS bis XXL

Auswahl an Vintage-Accessoires, -Taschen und -Schmuck

Auswahl an Dekorationen

Die Bar Les paraiges wird drinnen oder auf ihrer großen Terrasse Speisen und Erfrischungen anbieten, um ein Frühstück oder Mittagessen vor Ort zu gewährleisten. Eine Happy Hour ist von 18:00 bis 21:00 Uhr vorgesehen.

Umkleidekabine vor Ort

Bezahlung möglich mit Kreditkarte, Bargeld, Lydia oder PayPal

Denken Sie daran, Ihren Totebag mitzunehmen

Bitte denken Sie daran, Bargeld mitzunehmen, da einige Aussteller keinen TPE haben

Italiano :

Unitevi a noi per una Grande Friperie: Vintage & Seconde Main! Ci vediamo ai Bars des Paraiges domenica 26 ottobre 2025 dalle 11.00 alle 19.00.

I Bars aux Paraiges accoglieranno 5 espositori d’eccezione:

La sheitanerie frip&broc

La kitscherie vintage

La friggitoria

Friggitoria in pietra Kimby

Fripouille

Cosa c’è in offerta?

Selezioni miste di vintage e usato da negozio dell’usato: taglie da donna 32 a 52, taglie da uomo XS a XXL

Selezioni di accessori vintage, borse e gioielli

Una selezione di decorazioni

Il bar Les Paraiges servirà cibo e bevande all’interno o sulla sua grande terrazza, in modo da poter fare colazione o pranzare sul posto. Dalle 18.00 alle 21.00 è previsto un happy hour.

Sala da trucco in loco

Pagamento possibile con carta di credito, contanti, lydia o PayPal

Non dimenticate la borsa da viaggio

Non dimenticate di portare contanti, alcuni espositori non dispongono di un terminale Eftpos

Espanol :

Únase a nosotros para una Gran Fripería: ¡Vintage & Seconde Main! Nos vemos en los Bars des Paraiges el domingo 26 de octubre de 2025 de 11:00 a 19:00.

Les Bars aux Paraiges acogerán a 5 expositores de excepción:

La sheitanerie frip&broc

La kitscherie vintage

Cliiing frip

Kimby stone friperie

Fripouille

¿Qué le ofrecemos?

Selección mixta de ropa vintage y de segunda mano de tiendas de segunda mano: tallas de mujer de la 32 a la 52, tallas de hombre de la XS a la XXL

Selección de accesorios vintage, bolsos y joyas

Una selección de decoración

El bar Les Paraiges servirá comida y refrescos en el interior o en su amplia terraza, para que pueda disfrutar del desayuno o el almuerzo in situ. De 18.00 a 21.00 h. está prevista una happy hour .

Sala de montaje in situ

Pago posible con tarjeta de crédito, efectivo, lydia o PayPal

No olvide su totebag

No olvide llevar dinero en efectivo, algunos expositores no disponen de terminal Eftpos

